Milenkovic ricorda la Fiorentina: "Affezionato a Firenze ed ai tifosi, sono convinto che la Viola farà una grande stagione"

Nonostante abbia lasciato la Fiorentina e la Serie A da più di due anni, non si può certo dire che Nikola Milenkovic abbia dimenticato la propria esperienza in viola.

“Seguo ancora la Fiorentina”

Il difensore serbo, oggi al Nottingham Forest in Inghilterra, durante un'intervista a Sky Sport ha infatti voluto salutare la sua ex squadra. Ecco le sue parole: “A Firenze ho passato sette anni meravigliosi in un club storico, seguo tuttora la Fiorentina. La scorsa stagione è andata male, ma sono convinto che quest'anno la squadra farà un grande campionato”.

L'intervista integrale

Ecco qui il video dell'intervista integrale a Milenkovic