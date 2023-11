Goleada dell'Italia Under 19, che inizia al meglio il percorso verso gli Europei del 2024. Solo panchina per il giovane viola Comuzzo

L'Italia Under 19 campione in carica agli Europei non poteva iniziare il percorso verso i nuovi campionati continentali del 2024 meglio di così. I ragazzi di Bernardo Corradi hanno vita facile contro un modesto Liechtenstein.

Dopo i gol di Mannini e Vacca che indirizzano la gara dopo appena venti minuti, nella ripresa si scatena tutto il talento del giovane Lorenzo Anghelè: dopo il recente gol alla Fiorentina Primavera con la maglia della Juventus, arriva addirittura la tripletta in Nazionale da subentrato. Completano il tabellino le reti di Lipani e Amey, finisce 7-0 la goleada a opera degli Azzurri.

Non è ancora il momento del giovane centrale difensivo della Fiorentina Pietro Comuzzo, oggi in panchina per tutta la partita. Ma a breve ci sarà la possibilità di scendere in campo, in una delle due gare di questa sosta. In arrivo gli altri due impegni del girone di qualificazione, contro Svizzera e Svezia.