Comincia il cammino verso l'Europeo dell'Italia Under 19 campione in carica. Un solo viola convocato da Corradi

Se nella Nazionale Italiana Under 18 i giocatori della Fiorentina convocati sono ben tre, c'è gloria solamente per uno nell'Under 19. Trattasi di Pietro Comuzzo, inserito dal ct Bernardo Corradi nella lista di giocatori che si ritroveranno a Coverciano dal 6 all'8 novembre per poi cimentarsi nella prima fase di qualificazione al prossimo Europeo.

Gli Azzurrini, campioni in carica grazie al gol proprio del viola Kayode nella finale contro il Portogallo, scenderanno in campo mercoledì 15 contro il Liechtenstein, sabato 18 contro la Svizzera e martedì 21 contro la Svezia.