Il grande rientro: finalmente ci siamo. Un'assenza che è pesata molto

Di giorno in giorno cresce l’ottimismo sul fronte rientro di Robin Gosens. Il percorso di recupero dell’esterno della Fiorentina è arrivato a un momento di svolta, tanto che il suo nome dovrebbe essere presente tra i convocati per la sfida contro il Sassuolo.

Un mese

Gosens è stato fuori un mese a causa di un infortunio rimediato durante la partita a Milano contro l'Inter. Ma ora si sta allenando a pieno regime col gruppo e farà di tutto per essere presente a Reggio Emilia.

Un'assenza pesante

E' indubbio il fatto che la sua assenza sia pesata e non poco sulle sorti della squadra. Leadership, tecnica e forza propulsiva non mancano di certo al tedesco che è stato una delle assi portanti della squadra la scorsa stagione.