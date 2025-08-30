Per la prima da titolare ha dovuto attendere il match di ritorno con il Polissya, nel quale ha anche sfiorato la prima marcatura in maglia viola. Jacopo Fazzini ha lasciato ottime impressioni dopo la gara con gli ucraini, uno dei pochi in una serata grigia e risolta solo nella parte finale. Il neo centrocampista viola era entrato bene anche a Cagliari, mettendo in mostra ottime doti tecniche anche nello stretto e candidandosi per avere più spazio.

Nel reparto ad oggi ha trovato minutaggio in modo piuttosto strano Ndour, sostituito nell'intervallo però sia a Cagliari che a Reggio Emilia: c'è da capire se nelle idee di Pioli, ora che è arrivato anche Nicolussi Caviglia, l'ex empolese possa ricoprire anche il ruolo di mezz'ala e non solo di trequartista. Con Fazzini nei tre, la Fiorentina manterrebbe alto il suo livello tecnico e di mobilità, ben più che con uno Ndour di cui francamente si è faticato a capire l'utilità (salvo i facili entusiasmi da amichevole). Un modo per non sbilanciarsi troppo, con il tridente pesante, ma restare ugualmente competitivi a livello di fantasia.