Come sta Kean? Le condizioni del centravanti, il programma e quando lo rivedremo in campo
Come sta Moise Kean? Questo è quello che si chiedono i tifosi della Fiorentina dopo aver visto le immagini del suo infortunio occorsogli in Nazionale.
Terapie specifiche
Il centravanti viola ieri ha svolto una sessione di terapie specifiche per il recupero. Gli è stato inoltre prescritto un lavoro personalizzato per cercare di velocizzare al massimo possibile questo processo.
Il più velocemente possibile in campo
Ad oggi è difficilissimo, per non dire impossibile pensare che possa essere tra i convocati per la partita di Milano, a meno che non si pensi di aggregarlo lo stesso ma per motivi non certo tecnici, quanto per farlo stare vicino alla squadra.
Il contributo del giocatore
L’obiettivo è quello di averlo a disposizione, praticamente al meglio, per la sfida di domenica 26 ottobre contro il Bologna. Kean dal canto suo farà di tutto per rimettersi in sesto velocemente.