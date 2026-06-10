Arriva il provvedimento nei confronti dei tifosi della Juventus: trasferte vietate nel prossimo campionato... fino alla Fiorentina

Nel prossimo campionato i tifosi della Fiorentina potranno finalmente tornare a tutti gli effetti in trasferta, essendo terminato il provvedimento disposto lo scorso febbraio a seguito degli scontri sull'A1. Chi invece non potrà sostenere la propria squadra fuori casa, almeno per le prime dieci giornate, sono i tifosi di Juventus e Torino.

Divieto… fino alla Fiorentina

A seguito dei fatti occorsi durante il derby dell'ultima giornata, infatti, il Ministero dell'Interno ha comunicato la misura restrittiva che riguarderà i residente in Piemonte e in Lombardia. Ironia della sorte, i tifosi della Juventus potranno tornare in trasferta a partire dall'8 novembre, data della gara contro la Fiorentina al Franchi.