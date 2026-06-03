L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il discorso di Commisso è scritto veramente bene, ha usato parole importanti e toccato le corde giuste. Al tempo stesso siamo di fronte all'ennesimo discorso programmatico che però stavolta vorremmo vedere tramutato in realtà. Secondo me non è tanto quanto si spende sul mercato, ma come si fanno le cose. Quest'anno ad esempio è andata molto bene la Primavera, e dopo le parole del presidente mi aspetto una gestione che valorizzi i nostri ragazzi e magari lasci andare il Dodo di turno. Una società che non vende Kayode dopo le prime difficoltà, che sappia aspettare il tempo necessario per trovare la propria identità”.

“Il Como ha un'idea di calcio”

Poi ha aggiunto: “Il Como ha costruito la squadra con un'idea di calcio, non con i favori ai procuratori. La Fiorentina oggi si ritrova con cinque centrocampisti tutti uguali, pagati tantissimo, nessuno dei quali così forte da fare davvero la differenza. Per me il discorso del presidente deve essere tramutato non tanto in una cifra da spendere sul mercato, anche perché non funziona così, quanto piuttosto in un nuovo modo di fare le cose da parte della società sul piano sportivo".