Lo scetticismo di Kouadio per l’opzione Avellino. Ma se i chilometri fossero meno…

Eddy Kouadio, fresco Campione d’Italia Primavera con la Fiorentina, è un calciatore in rampa di lancio. Il difensore classe 2006 della Fiorentina, centrale di piede destro in grado di giocare all’occorrenza anche da laterale, è un profilo per il quale non manca l’attenzione, ormai da tempo. Lo scorso anno era stato il Sunderland a puntare il difensore viola, la dirigenza gigliata però aveva resistito al club inglese, rinnovando il contratto del calciatore a luglio, fino al 2030.

Eddy, è il momento di essere protagonista

Dopo una prima stagione con i ‘grandi’ chiusa con 8 presenze e pochi minuti giocati, appena 1 presenza da titolare nella sconfitta in Conference League in casa del Losanna, Kouadio è alla ricerca di maggiore continuità per proseguire il percorso di crescita, senza lasciare anni di carriera per strada, perchè a 20 anni bisogna giocare. Per il giocatore viola si è fatto vivo l’Avellino, pronto a prelevare in prestito il giocatore nato a Prato e portarlo in Serie B per la prima esperienza fuori Firenze.

Valutazioni in corso

Di fronte alla proposta irpina, Kouadio è scettico. Il giocatore viola non sarebbe al momento incline a spostarsi così tanto dalla Toscana in prestito, trasferendosi in Campania. Siamo ancora agli albori del mercato ma la dirigenza gigliata vorrebbe cercare di definire al più presto possibile il destino dei tanti calciatori che hanno finito il ciclo in Primavera, così come quello dei ragazzi di rientro dai prestiti tra B e C, che sia a titolo temporaneo o definitivo. Qualora però dovesse esserci un’opzione più vicina a Firenze… Empoli, Carrarese, Arezzo magari, per il difensore di origine la situazione potrebbe presto evolvere.