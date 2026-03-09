Bucchioni: "Le prestazioni della Fiorentina fanno più paura della classifica. L'effetto Paratici è già svanito"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Parma e la situazione della squadra viola in classifica.

Le parole di Bucchioni

“In coda si sta buttando via la Fiorentina, le prestazioni fanno paura più della classifica. C'era lo scontro diretto Lecce-Cremonese, vinto dai salentini, i Viola avrebbero dovuto battere a tutti i costi il Parma per staccarsi dai tre posti che significano serie B e invece si sono fatti imporre il pari in casa”.

Sui prossimi impegni

“Giovedì c'è la Conference che toglie energie, lunedì una sorta di spareggio con la Cremonese a Cremona e al di là dei valori tecnici, la squadra di Vanoli sembra tornata quella di due mesi fa senza forze e senza idee. L'effetto Paratici è già svanito”.