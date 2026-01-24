Il Torino può diventare lo scarica-capitani della Fiorentina: Petrachi si informa sulla delusione di Ranieri

Un gennaio fa Cristiano Biraghi metteva fine alla sua esperienza in maglia viola, andando al Torino a gennaio, dopo essere stato messo da parte da Palladino. La stessa sorte potrebbe toccare incredibilmente anche a Luca Ranieri, passato da capitano a riserva senza fascia, un anno dopo: secondo Tuttosport infatti il ds granata Petrachi ha chiesto informazioni proprio sulle intenzioni del difensore viola.

L'agente di Ranieri non ha certo escluso l'ipotesi di una partenza e la richiesta della Fiorentina non sarebbe proibitiva. Non è l'unico nome che sta seguendo il Torino che però di un mancino in difesa ha disperato bisogno. E sarebbe il secondo capitano scaricato proprio in direzione della Mole.