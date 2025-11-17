Vanoli vuole un altro Sohm, quel riferimento al mercato che non è sfuggito. Un nome che può essere un affare

Galloppa prima e Vanoli poi hanno dimostrato con le loro scelte di voler puntare su Sohm per il centrocampo della Fiorentina. E sono stati ripagati dal nazionale svizzero che ha trovato il gol a Mainz in Conference e ha fornito a Piccoli l'assist per la rete a Genova.

Un altro Sohm

Ma c'è bisogno di altro in linea mediana e un riferimento al mercato se l'è lasciato sfuggire, sempre a Genova, il nuovo tecnico gigliato, Vanoli, il quale ha fatto capire che spera in un innesto in mezzo al campo con caratteristiche simili a quelle dell'ex Parma.

Un affare per i viola

Struttura fisica, energia e dinamismo, elementi che lo stesso Vanoli ritiene fondamentali per completare il reparto. E Martel del Colonia, rimasto in sospeso la scorsa estate e con il contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere un affare per la Fiorentina.