L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato anche della gara giocata ieri sera tra Fiorentina e Roma durante la sua intervista a Rai Radio 1. Queste le sue parole:

“Il gol del pareggio della Roma nel recupero a Firenze ci ha rovinato la nottata? Mi sembra troppo. Alla fine guardiamo al cammino della nostra squadra, preparando una partita per volta, come dice il nostro Thiago, cercando di realizzare un sogno. Le squadre che stanno lottando per le posizioni europee sono tutte molto attrezzate. Ieri Fiorentina-Roma è stata una bellissima partita".