Beltran a caccia del 'primo' Lautaro Martinez: ormai il sorpasso è quasi fatto. Anche per questo Bonaventura può stare a guardare

Sembrava impensabile fino a un paio di mesi fa poter fare a meno di Jack Bonaventura ma il calo fisico del numero 5 e la crescita di Beltran, con variazione tattica annessa, hanno reso possibile tutto ciò. L'argentino si è ritagliato una sorta di spazio sulla trequarti, da attaccante aggiunto ed è salito a quota 6 in campionato: gli stessi gol che segnò Lautaro Martinez al suo primo anno in Italia.

I due sono stati spesso paragonati per provenienza e ruolo e anche il Toro faticò molto nel sostituire Icardi da unica punta. Non a caso Beltran ha trovato più confidenza con la porta quando accanto a lui è comparso un altro attaccante. Per questo Bonaventura può fare ancora da spettatore almeno inizialmente contro la Lazio.