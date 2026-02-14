Le parole del tecnico della Fiorentina, Vanoli, arrivano anche in conferenza stampa al ‘Sinigaglia’:

"Purtroppo quando si allena una squadra così importante e si cambia l’obiettivo, non si vede il processo. Quando si è sotto, imparare le malizie, l’attenzione non è mai facile, però ho sempre detto che questa squadra la vedevo in crescita. Oggi hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta, questi punti devono fare morale. Ora c’è la Conference che è un viaggio lungo e importante e dopo abbiamo uno scontro diretto importante.

Ranieri? Luca per la Fiorentina è un giocatore importante, non vuol dire avere la fascia per forza. Poi è normale che quello che gli è successo poteva accusarlo ma stasera ha dato la dimostrazione della sua forza e quanto può contare il suo spirito.

La mia espulsione? Eccessiva, mi sono permesso solo di dire che dall’altra parte c’era Fabregas in mezzo al campo, magari in maniera accentuata ma non mi sono neanche spostato.

Rischio ricadute? Non ho la sfera di cristallo per poterlo dire, però oggi è stata una grande prestazione di squadra. Da questo spirito bisogna partire, sapendo che per noi tutte le partite saranno da combattere, magari in maniera diversa. La prossima col Pisa magari sarà più brutta e complicata ma questo è lo spirito di una squadra che si vuole salvare. Poi escono le qualità, come quelle di Fagioli che ha fatto un gol così. Abbiamo lottato senza soffrire, mi è dispiaciuto perché l’autogol Parisi non se lo meritava.

A volte i finali di partita dipendono dagli avversari, il Como ormai è entrato tra le big della Serie A. Sapevamo che potevamo lasciargli il palleggio, pressando alti avremmo rischiato con gli esterni alle spalle. Il centrocampo ha fatto un lavoro incredibile, abbiamo letto bene delle situazioni. Siamo stati bravi, un po’ meno nel secondo tempo sulle seconde palle. Siamo stati lucidi anche nei minuti finali, Dodo è stato molto più lucido rispetto alla partita con il Torino.

Gosens? Robin sta bene, Parisi ha giocato una grandissima partita e questa è la mia fortuna. Robin ha avuto un problema per tre mesi per cui è andato in sofferenza fisica, abbiamo incrementato il minutaggio e ci aspettavamo che patisse un po’. E’ un giocatore importante a livello di spogliatoio come leader.

Harrison esterno? E’ un giocatore che ci ha dato intensità, ha gamba, determinazione, al Leeds ha fatto campionati importanti con Bielsa. Tatticamente è molto preparato, ci dà molto equilibrio perché tante volte in carriera ha fatto anche il quinto. Solomon ci ha dato qualità, lui intensità, due giocatori per noi importanti".