Gonzalez: "Che felicità che mi danno l'Argentina e questo gruppo"

Nessuna reazione ufficiale arrivata nel dopogara di Bolivia-Argentina per l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, nonostante abbia segnato una delle tre reti (a zero) messe a segno dalla rappresentativa albiceleste.

In compenso il giocatore ha espresso tutta la sua gioia per il successo e per la rete, attraverso i propri social dove ha scritto: “Era molto importante ottenere i tre punti, che felicità mi dà questo gruppo! Andiamo!”.

Adesso Italiano attende di capire in che condizioni ritornerà a Firenze il giocatore dopo aver giocato due partite ed essersi sorbito un bel volo di diverse ore dal Sud America all'Italia.