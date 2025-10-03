Corriere dello Sport-Stadio: Ossigeno Conference, ma la strada è lunga
Il Corriere dello Sport-Stadio pone il focus sulla partita vinta dalla Fiorentina contro il Sigma Omolouc. Nonostante il risultato di 2-0 i viola non hanno convinto fino in fondo.
Prima pagina
“A Piccoli passi” scrive Il Corriere dello Sport-Stadio come titolo principale nella copertina dell'edizione odierna. Nel sottotitolo il quoidiano continua “La Fiorentina vince in Europa. Pioli riparte” e ancora “Ossigeno Conference”.
Pagina interne
La pagina dedicata ai colori viola (pag. 19) si apre con il titolo: “Piccoli diventa grande”. La prestazione viola viene poi analizzata più nel dettaglio: “La Fiorentina trova il vantaggio con l'attaccante. Ndour fa 2-0 con un tiro dalla distanza. Pioli incassa i tre punti e prova a ripartire da qui”. Di spalla troviamo anche l'editoriale di Polverosi intitolato: “La strada è lunga”