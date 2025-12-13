Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della Fiorentina a TMW News.

“C'è da fare un lavoro mentale difficile”

Biasin ha commentato: “In estate ero tra coloro che vedevano la Fiorentina nella parte sinistra della classifica. Eppure, quel potenziale io lo vedo ancora oggi, basta leggere i nomi dei giocatori. Questo gruppo deve riuscire a fare una cosa non banale, ossia salvarsi. Soprattutto perché era partito per andare nella direzione opposta, e fare un lavoro mentale del genere è difficile”.

“Ma sono tutti sintonizzati sul fare la battaglia?"

E ha aggiunto: "Sta alla società e all'allenatore far capire ai giocatori che adesso devono entrare nella vasca del fango e fare la battaglia. Non so se tutti quanti sono sintonizzati su questo, altrimenti la Fiorentina a gennaio dovrà prendere decisioni scomode".