Geometria o muscoli? E due nuovi acquisti si giocano la fiducia di Pioli. Gudmundsson tiene tutti col fiato sospeso

Pioli ha avuto quello che voleva e cioè una rosa completa con più opzioni tra cui scegliere e uno dei bivi cruciali lo attende proprio stasera, per il match con il Napoli. Il dubbio è se privilegiare da subito la geometria di Nicolussi Caviglia o preferire i muscoli di Sohm, scrive La Nazione. Due nuovi volti dell'estate chiamati a imporsi nelle gerarchie del tecnico della Fiorentina.

Intanto Albert Gudmundsson tiene tutti con il fiato sospeso e da una sorta di provino che l'islandese effettuerà in mattinata, si deciderà se convocarlo o meno.