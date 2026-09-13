La Fiorentina potrebbe essere l'ultima spiaggia per Allegri: Napoli in ritiro d'urgenza per preparare le sfide pre-pausa

Tre sconfitte consecutive per il Napoli di Allegri, complice anche un calendario infelice che gli ha messo sul cammino Como, Inter e Arsenal. Le decisioni sull'allenatore verranno prese solo dopo la sosta, e in quest'ottica diventa fondamentale la partita contro la Fiorentina, che arriva esattamente prima di essa.

In ritiro

Lo riporta Repubblica: momento delicato per i partenopei, che sono andati in ritiro prima della partita odierna contro il Bologna, per preparare al meglio i due incontri precedenti alla sosta per le Nazionali, che saranno appunto contro i felsinei e contro la Fiorentina. Pertanto, i viola potrebbero rappresentare l'ultima spiaggia di Allegri sulla panchina azzurra.

Occasione ghiotta

Come si legge sul giornale, ‘il bonus dei passi falsi si è ormai esaurito’ e, tra un'infermeria affollata e qualche inadempienza di troppo sul mercato, la situazione è tutt'altro che rosea. L'occasione perfetta per la truppa di Vanoli, che deve regalarsi una prestazione convincente contro il Napoli, in programma domenica alle 12.30, per rilanciare al meglio il proprio campionato.