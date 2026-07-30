Il retroscena: ecco quanto aveva offerto (in più) la Fiorentina a Castro per provare a "scipparlo" alla Roma

E' arrivata oggi l'ufficialità dell'arrivo di Santiago Castro alla Roma, con Dovbyk che va il percorso inverso e approda al Bologna.

Tentativo Fiorentina

Nelle scorse ore era giunta la notizia di un inserimento last minute della Fiorentina per il calciatore argentino, con la società viola che aveva messo sul piatto un'offerta di ingaggio più alta di quella dei giallorossi per provare a convincerlo.

I dettagli

Se nella Capitale Castro guadagnerà 2,1 milioni, la Fiorentina aveva offerto un ingaggio da 2,5 milioni. Castro ha però preferito tenere fede alla parola data alla Roma e sposare il progetto di Gasperini. Lo riporta tuttomercatoweb.com.