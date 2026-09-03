Flachi: "La partita di ieri mi ha fatto tornare giovane. Che piacere ritrovare Rui Costa. La Fiorentina adesso ha bisogno di tempo"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con il Pentasport ha avuto modo di raccontare come ha vissuto la festa del centenario, oltre che commentare la situazione della squadra di Fabio Grosso.

“Ci sono stati bei momenti in questi giorni, è stata una settimana bellissima ed emozionante per tutti. La partita di ieri sera è stato poi il coronamento di tutti, l'occasione per rivedere da vicino ex compagni ed avversari. Penso e spero che quello che abbiamo portato in campo sia stato emozionante per la gente: per noi è stato un po' come rivivere il passato, momenti belli e brutti con questa maglia. Nel calcio di oggi questi sentimenti si sono un po' spenti, ed il nostro obiettivo era quello di riaccenderlo”.

“La partita di ieri è stata unica: noi giocatori eravamo i primi ad essere emozionati”

Ha anche aggiunto: “E noi ex eravamo i primi ad essere emozionati: sembravamo tutti dei giganti ma respiravamo la situazione e le emozioni del momento. Penso che ognuno di noi, anche se fosse stato male, avrebbe fatto di tutto per essere in campo e ricevere l'abbraccio dei tifosi viola”.

“Quanto mi mancava Rui Costa”

Ha poi sottolineato la presenza di Rui Costa: “Chiaramente quello che non vedevo l'ora di rivedere era Rui, che non incontravo dal 2004 quando giocavo alla Sampdoria. E' stato veramente bello per me: come l'ho lasciato e come l'ho ritrovato, è sempre una grandissima persona, umile ed elegante. Siamo stati molto insieme anche perche ci nascondevamo insieme per andare a fumare, un po come ai vecchi tempi. Sono contento per come è stato accolto, non tanto per il giocatore ma per la persona che è”.

“La Fiorentina in questo momento ha solo bisogno di tempo”

Ha poi parlato delle difficoltà della Fiorentina di Grosso: “E' normale che si possa passare momenti come questi, soprattuto quando sei una squadra nuova. Quando cambi tanto la prima cosa che accenderà tutto l'entusiasmo sarà un risultato, basterà vincere una partita e tutto ripartirà alla grande. Manca ancora l'essere una squadra, e sono convito che con un buon risultato tante cose cambieranno: la squadra è composta comunque da ragazzi di qualità. E' vero che forse manca un po' di personalità ma sono convinto che alla lunga, ma spero il prima possibile, questa squadra verrà fuori".