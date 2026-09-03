Camolese: "Fiorentina e Torino si ritrovano nella stessa situazione, ma aspetterei la sosta per trarre giudizi. Quando si fa una rivoluzione..."

Questo pomeriggio l'ex allenatore del Torino Giancarlo Camolese, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di parlare dei Granata di Abate e di come arrivi alla sfida di sabato contro la Fiorentina.

“Per uno come me che aveva detto che la Fiorentina sarebbe potuta essere la sorpresa del prossimo campionato, e spero tanto che lo sia anche il Torino, il mio pronostico finora non è assolutamente centrato. Credo che bisogna pero valutare tante cose, Fiorentina e Torino sono due delle squadre che hanno cambiato di piu in Serie A: ci sono stati tanti giocatori che poi all'ultimo sono stati venduti. Tutte situazioni che certo non favoriscono il lavoro sul campo, e soprattutto le prestazioni sul campo”.

“Il Frosinone darà filo da torcere a tante squadre”

Ha detto qualcosa anche sulla Fiorentina: “Il Frosinone, l'ho potuto commentare in una partita in Coppa Italia, è una squadra che quest'anno darà filo da torcere a tanti: i Ciociari giocano un calcio aggressivo, stanno molto bene e hanno un grande allenatore che li ha organizzati benissimo. Quella di sabato sarà una partita difficile per entrambe le squadre, che essendo a zero punti devono obbligatoriamente iniziare a muovere la classifica”.

“Quando si rivoluziona una rosa come a Firenze serve tempo”

Ha sottolineato le difficoltà dopo i tanti nuovi arrivi: “Assolutamente non sarà sicuramente facile il lavoro di Fabio Grosso, ha sicuramente tante situazioni nuove. Quando si cambia molto spesso trascuriamo che parliamo di ragazzi che arrivano da squadre diverse e che hanno quindi bisogno di integrarsi, non solo in campo ma anche fuori. Serve dare tempo alla squadra. Quando si stravolge una rosa, come ha fatto quest'anno la Fiorentina, non è mai facile: dobbiamo dar tempo all'allenatore perchè sono convinto che i valori verranno fuori. La sosta di tre settimane sarà fondamentale”.

“Ad entrambi gli allenatori darei tempo fino a dopo la sosta”

Ha anche aggiunto: “In questo sport si lavora per fare risultati, per cercare la giusta sintesi tra proporre un gioco e ottenere punti. Sono convito che per Grosso, ma anche per il Torino, serva dar tipo almeno fino alla sosta: dopo quel periodo sono convinto che si cominceranno a vedere i primi risultati. Penso che la Fiorentina con il Frosinone ha avuto occasioni per fare gol ma le ha sbagliate, mentre dall'altra parte c'era una squadra che non ha sbagliato niente. Per questo dico che non è tutto da buttare”.

“Njie ha le carte giuste per fare bene!”

Ha poi concluso parando di Njie: “E' un buon profilo, cresciuto nel settore giovanile del Toro. Ha tutto per esplodere però, per diverse ragioni, non ci è ancora riuscito. Penso che Firenze può essere la piazza giusta. Ha tutte le qualità: veloce, bravo nell'uno contro uno. Poi serve continuità. Con il cambio di ambiente può arrivare il salto di qualità”:

4.15 quanto tempo ha grosso

6.10 su Njie