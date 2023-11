Gli attuali attaccanti della Fiorentina sono al centro di molte critiche. Ma anche quelli che erano a Firenze fino a ieri non è che se la stiano passando bene.

Uno che sta faticando e non poco, è Luka Jovic, che con il Milan sta attraversando un momento molto negativo.

“Già alla Fiorentina aveva dimostrato di non essere un fenomeno”

“Contro l'Udinese è stato ancora una volta uno dei peggiori in campo - ha detto su di lui l'ex portiere rossonero e viola, Ricky Albertosi, intervistato da Il Giornale - L'aveva già dimostrato alla Fiorentina che non era un fenomeno. Ingaggiare una terza punta come Jovic, che aveva combinato poco a Firenze significa prendere uno che difficilmente farà dei gol. Un grosso errore”.

45 minuti e poi la sostituzione

Sabato scorso, la gara del serbo è durata appena 45 minuti: Pioli ha deciso di lasciarlo nello spogliatoio al termine del primo tempo.