Roggi: "Pradè ha superato se stesso, costruendo una rosa da tre competizioni. Palladino bravo a unire i nuovi componenti"

Moreno Roggi, ex viola, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla Fiorentina terza in classifica che ha vinto ancora ieri, confermandosi sempre di più come la sorpresa di questo campionato, merito anche degli acquisti fatti da Pradè in estate: “La stagione è cominciata con tantissimi cambi e il mercato in evoluzione: c’era bisogno di mettere insieme la nuova squadra. Palladino è stato bravo a far giocare insieme giocatori come Gosens e Dodo che sono più esterni che terzini, tenendo fuori titolari come Biraghi e Kayode".

“Gli scarti delle altre squadre”

“Gli scarti delle altre squadre si sono rivelati errori importanti di valutazione, come Bove e Cataldi. Poi c'è stata l’esplosione di Kean e anche De Gea ha dimostrato di mettere pezze incredibili che portano punti pesanti in classifica”.

Infine su Pradè

"Quest’anno ha superato se stesso perché tutti i giocatori si stanno dimostrando di grande livello. Ogni anno tira fuori dei giocatori dal settore giovanile e anche questo è importante: Pradè è un dirigente di grande livello ma non servo io per dirlo. E’ stata messa su una rosa fortemente competitiva in grado di affrontare le tre competizioni”.