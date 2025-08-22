Gudmundsson segna e fissa nuovi traguardi: raggiunta la doppia cifra nelle competizioni europee
La prima gara ufficiale della stagione della Fiorentina porta la firma di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese ha realizzato ieri sera una rete importante contro il Polissya, nel turno preliminare di Conference League, confermandosi protagonista sul palcoscenico europeo.
Nuovo traguardo tagliato da Gudmundsson
Per il classe 1997 di Reykjavik si tratta del decimo gol in carriera nelle competizioni UEFA per club. Un traguardo raggiunto in 29 presenze complessive: una media che supera un gol ogni tre partite e che testimonia l’impatto costante del numero 10 viola a livello internazionale. Con la maglia della Fiorentina il suo personale bottino europeo sale a tre reti, un dato che sottolinea la capacità di incidere anche nei momenti più importanti.
Un'ottima tendenza in viola: due esordi col sorriso
La rete al Polissya, inoltre, rappresenta una sorta di déjà vu: proprio come un anno fa, Gudmundsson ha segnato nella prima gara stagionale ufficiale giocata con i viola, confermando la sua attitudine a partire forte e trascinare la squadra fin dall’inizio.