La Nazione: Le mosse di Barone

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazìone, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Ikone rimane rebus esterni".

Ampio sguardo sul mercato viola: “L’impasse degli affari Vargas sì, Rodriguez ni Le mosse di Joe Barone ”Ikonè non si muove". Sottotitolo: “Ultimatum per l’uruguaiano. Brekalo-Dinamo, l’affare si complica”.

Qui leggiamo: “Il futuro dell’ex ‘10’ Rinnova, resta, va via L’incognita Castrovilli”. Sottotitolo: “Il giocatore in scadenza a giugno, sondaggi di Bologna e Napoli Contratto lontano, caso complicato. Il rischio di non essere in lista”. E anche: “Faraoni, l’orgoglio veste viola ”Voglio essere da Fiorentina".