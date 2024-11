Di nuovo Franchi e tempistiche è tornato a parlare il dg Ferrari nelle ore scorse e il tema resta sempre d'attualità, perché ad oggi l'impianto di Firenze è utilizzabile solo a metà. L'anno individuato ad oggi per la conclusione dei lavori è il 2029, una data che però tutti vorrebbero anticipare. Come ricostruito dal Corriere Fiorentino intanto, i lavori sul primo lotto della Curva Fiesole viaggiano in ritardo di alcune settimane e l'idea di rivederci il pubblico nella prossima stagione è sempre più sbiadita.

La carta vera per velocizzare i lavori però dipende strettamente dall'intervento di Commisso, in particolare sul lotto di lavori ancora non coperti da finanziamento: in tal caso la Fiorentina potrebbe intervenire come seconda appaltante, agendo parallelamente a Comune di Firenze e Arup. Su queste ipotesi si baseranno i tavoli di confronto dei prossimi mesi.