I litigi con Cairo e i vaffa impuniti a Conte: il tutto fuorché morbido Vanoli per dare la scossa alla Fiorentina

Il profilo di Paolo Vanoli è presto raccontato: basta guardare le tappe della sua carriera, spesso all'ombra di un tecnico in prima ma nelle ultime stagioni da prim'attore. Il Corriere Fiorentino ne sottolinea i tratti tutt'altro che morbidi del carattere. A Torino ad esempio, gli scontri e le frizioni con Cairo sono ben note, un po' meno invece il rapporto con Antonio Conte, suo capo-staff negli anni al Chelsea e in Nazionale.

Ebbene, Vanoli era uno che poteva mandare a quel paese Conte senza conseguenze, a testimonianza della forza caratteriale riconosciuta anche dall'attuale allenatore del Napoli. Un sergente di ferro insomma, quello che serviva alla Fiorentina di oggi.