Damiani: "Spero che le mosse di mercato servano alla Fiorentina, non sarà facile arrivare alla salvezza"

Oscar Damiani, operatore di mercato, ha parlato dell'ultima sessione della Fiorentina a tuttomercatoweb.com.

Sull'operato viola

"Speriamo che il mercato serva. Mi auguro che la Fiorentina abbia fatto il mercato giusto per arrivare alla salvezza. Ma non è facile".

Sul mercato di gennaio

"Qualcosa è stato fatto, migliorare le squadre a gennaio è difficile. Servono investimenti importanti, calciatori che possono dare un contributo. Ma non sono mai interventi decisivi. Chi si è mosso meglio? Faccio fatica a dirlo. Davvero. Non vedo grandi miglioramenti nel mercato invernale. A gennaio non cambi la fisionomia delle squadre".