Coppa Italia, una competizione dove tornare protagonista. Questa settimana i primi verdetti sulla strada della Fiorentina

La scorsa stagione l'eliminazione agli ottavi per mano dell'Empoli ha interrotto la tendenza positiva della Fiorentina in Coppa Italia, competizione che con Italiano l'aveva vista arrivare due volte in semifinale e una volta in finale. Con Pioli l'obiettivo è tornare a competere in maniera importante per questo trofeo, e i viola conoscono già la strada che li attende.

La strada della Fiorentina

Sul cammino della Fiorentina, infatti, ci sarà una tra Sassuolo, Catanzaro, Como e Sudtirol. Proprio questa settimana sono in programma i primi due confronti: venerdì alle 18.30 Sassuolo-Catanzaro, sabato alla stessa ora Como-Sudtirol. Le vincitrici daranno vita alla sfida dalla quale uscirà l'avversaria della Fiorentina, con Como e Sassuolo ovviamente favorite nel primo turno e i lombardi che ad oggi hanno maggiori percentuali sul raggiungimento degli ottavi.