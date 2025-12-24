Un mercato anche di cessioni, alcune rumorose. Un solo giocatore si è esposto e un altro è già in partenza

Quello di gennaio non sarà per la Fiorentina un mercato di sole entrate, ma ci saranno anche delle cessioni, alcune delle quali potrebbero essere rumorose.

Solo Richardson

Al momento si è però esposto solo Richardson che ha chiesto apertamente la cessione. Altri calciatori hanno allertato i propri agenti senza però passare dalla sede. Comunque sia, sarà il club a decidere chi mettere sul mercato e chi far rimanere alla fine dei giochi.

Dzeko out

Tra chi è destinato a partire c'è anche Dzeko, per il quale la società viola è in cerca di una sistemazione. C'è da trovare per lui una società che possa permettersi l'ingaggio da 1,9 milioni di euro netti che la Fiorentina gli garantisce. Più facile che ci possa essere una destinazione internazionale in questo senso, anche se De Rossi al Genoa lo accoglierebbe a braccia aperte.