Il Bruges vince ancora e stavolta contro i campioni in carica dell'Anversa: la squadra di Hayen ritrova Skov Olsen per la Fiorentina

Se la Fiorentina fatica in campionato e probabilmente saluta la zona dell'Europa che conta, il Bruges arriverà carichissimo alla gara di ritorno di mercoledì.

Oggi infatti gli uomini di Hayen hanno vinto per 2-1 sul campo dell'Anversa, campione in carica. A segno prima con un autogol di Alderweireld e poi con l'ex giocatore del Bologna, Skov Olsen, tornato in condizione dopo l'infortunio. Infine la rete di Balikwisha che serve però solamente per accorciare le distanze.

Il Bruges va così a più tre sull'Anderlecht, in vetta alla classifica, in attesa della gara del club di Bruxelles. Per la Fiorentina dunque non arrivano buone notizie neanche da questo fronte.