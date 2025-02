La formazione titolare della Fiorentina: Palladino costretto a fare a meno di Gudmundsson, Cataldi dalla panchina. Pioggia di difensori

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto la formazione titolare che questa sera scenderà in campo al Franchi per il recupero della 14esima giornata di Serie A contro l'Inter. Tra regolamento ed infortuni le scelte di Palladino sono di fatto obbligate, oltre a quella di Aldi infatti c'è da registrare un'altra defezione dell'ultimo minuto: Albert Gudmundsson non sarà neanche in panchina, costretto ai box da un attacco febbrile.

L'emergenza costringe il tecnico viola a cambiare tutto

Tra i pali c'è il solito De Gea, con davanti a se un reparto difensivo parzialmente rimaneggiato: nel mezzo confermata la coppia Ranieri-Pongracic, mentre sugli esterni ci saranno Gosens e Comuzzo. A centrocampo viene riproposta la coppia Richardson-Mandragora in mediana, mentre le novità sono nel tridente alle spalle di Kean. Venono avanzati Parisi e Dodo sugli esterni, con Beltran sulla trequarti.

Formazioni

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Parisi, Richardson, Mandragora, Dodò; Beltran, Kean. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.