L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Pioli deve farci capire come vuole giocare con la sua squadra. Ha cambiato subito rispetto al precampionato, a Cagliari ho visto un grande passo indietro rimanendo in balia dell'avversario. Ho visto una squadra disunita in alcune occasioni. Siamo comunque alla prima giornata di campionato, difficilmente però si può migliorare una squadra vincolata ai difetti dello scorso anno”.

“Nicolussi Caviglia buon ingresso. Ma forse era meglio…”

Sui possibili nuovi acquisti: “Nicolussi Caviglia è un'ottima aggiunta, anche se forse Bennacer sarebbe stato meglio. Pioli lo conosce bene e lui avrebbe le caratteristiche giuste per il centrocampo viola. Poteva inserirsi meglio”.