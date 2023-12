Dionisi sul patteggiamento di Mourinho: "I verdetti vanno accettati ma le regole andrebbero rispettate"

Solo una multa per José Mourinho dopo le durissime frase nei confronti dell'arbitro Marcenaro e di Domenico Berardi, prima di Sassuolo-Roma. È stato questo il verdetto della giustizia sportiva dopo il patteggiamento fra l'allenatore dei capitolini e la procura Federale. Il portoghese aveva regolarmente occupato il suo posto in panchina con la Fiorentina e non verrà squalificato.

Come tutto il Sassuolo, il tecnico neroverde Alessio Dionisi aveva criticato Mourinho per le frasi, giudicate irrispettose nei confronti non solo dell'arbitro ma anche del capitano degli emiliani. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese, Dionisi è tornato così sulla questione, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Io su questo non mi voglio addentrare, l'allenatore deve fare l'allenatore. I verdetti vanno accettati, ma le regole andrebbero rispettate, poi nelle regole ci sono delle micro-regole che fanno parte del buonsenso, ma se ci sono dei verdetti vanno accettati”.

"Da italiano, non da allenatore, mi piacerebbe pensare che, se ci sono delle responsabilità e delle pene, quelle pene devono essere applicate. Però credo che questa decisione sia giusta: chi l'ha presa l'ha fatto con logica, va da sé che è questa e sarà sempre questa probabilmente".