C'è un ex centrocampista della Fiorentina che sta trascinando il Modena di Galloppa

Durante ogni sosta delle nazionali oltre che per preparare le sfide future, c’è il tempo anche per fare anche riflessioni in vista del futuro: con il mercato di gennaio alle porte la Fiorentina continua a fare le sue valutazioni. Questa squadra per migliorarsi ha bisogno di almeno un difensore ed un centrocampista di livello e di personalità. E pensare che c’è un ex centrocampista viola che in Serie B sta rubando gli occhi a tutti.

L'ex viola Bianco si è “preso” il Modena

E questo avviene non tanto per le sue giocate o perche finisce sotto i riflettori per i suoi gol e assist, ma perchè in poco tempo è diventato fondamentale per l'equilibrio tattico del Modena di Daniele Galloppa, che infatti rinuncia mal volentieri a lui. Stiamo parlando del classe 2002 Alessandro Bianco. In poco tempo il centrocampista è diventato un vero e proprio intoccabile, cosa che alla vigilia del campionato in pochi si aspettavano. Come sottolineato da Tuttomercatoweb il ragazzo in questo inizio di stagione è stato sempre in campo da titolare al pari di altri tre compagni come il portiere Chichizola, il difensore Nieling e l'attaccante Ambrosino.

Nonostante la giovane età il centrocampista vanta tante presenze in Europa

Nonostante si tratti di un calciatore del 2002, Bianco vanta già un'esperienza di tutto rispetto alle spalle con apparizioni anche in campo europeo (sei presenze in Europa League e cinque in Conference League), un campionato di Serie B da titolare alla Reggiana e uno in Serie A con il Monza sempre sotto la guida di Alessandro Nesta, oltre a una stagione in Grecia col PAOK Salonicco, senza dimenticare le 16 presenze con la Fiorentina dove è cresciuto e che non ha creduto fino in fondo al suo talento. Un centrocampista certamente non da fantacalcio' visti i suoi numeri alla voce gol e assist, ma essenziale per dare equilibrio a un reparto delicato come quello mediano, dove può occupare più ruoli e adattarsi sia a giocare a due sia a tre in mezzo.

Senza di lui il centrocampo di Galloppa si perde

Bianco è diventato di fatto un giocatore di grande affidabilità, almeno per il campionato cadetto, che raramente incappa in giornate totalmente negative e che mette in campo dinamismo e qualità tecniche senza mai tirarsi indietro quando c'è da sporcarsi le mani. Tutte qualità che lo rendono un tassello difficilmente sostituibile, tanto che solo in quattro occasioni è stato tolto prima del fischio finale, su cui Galloppa punta fin dal primo giorno consapevole di quello che Bianco può dargli in termini di qualità e quantita.