Bressan: "Manca serenità, la partita di Udine lo dimostra. De Gea? Sincero, ma certi messaggi non dovrebbero passare"

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato così a Radio Bruno Toscana a proposito della situazione della squadra viola: “Voglio essere ottimista, secondo me si salverà, anche se prestazioni come quelle di Udine inevitabilmente preoccupano. Dimostrano che non c'è serenità nell'ambiente e che, evidentemente, la squadra era stata costruita per altri obiettivi. Vanoli ha provato a svegliare tutti, i valori in certe partite sono venuti fuori ma purtroppo manca la continuità”.

“Certi messaggi non dovrebbero passare”

Poi ha aggiunto: “Quella col Parma sarà una partita tutt'altro che facile, ma decisiva così come la successiva a Cremona. Domenica servirà una partita accorta in cui non concedere spazi, dovrà essere bravo Vanoli a prepararla. De Gea? Certamente è stato sincero, ma forse in questi momenti certi messaggi non dovrebbero passare”.