"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Mattia Alfano ed Eugenio Ascari
Questa sera alle ore 21.45 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata, la prima dopo la scomparsa di Rocco Commisso, si parlerà di tanti temi: il divieto di trasferta, il caso Gosens, la vittoria di Bologna, l'arrivo di Harrison e Fabbian, il mercato e la partita col Cagliari.
L'ospite di questa sera
Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti, l'avvocato Mattia Alfano e il procuratore Eugenio Ascari. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.