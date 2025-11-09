Stavolta niente Piccoli: l'infortunio di Kean apre le porte della Nazionale ad un esterno del Bologna

Per la scorsa tranche di gare delle Nazionali, era toccato a Roberto Piccoli sostituire Kean, vittima di una distorsione alla caviglia a Tallinn durante Estonia-Italia. E per l'attaccante viola numero 91 era arrivato anche un piccolo esordio nel match con Israele. Kean, come noto, ha avuto un problema alla tibia che l'ha tenuto fuori oggi e lo terrà fuori anche dalle gare degli azzurri.

Al suo posto però stavolta il ct Gattuso ha deciso di chiamare l'esterno del Bologna, Cambiaghi, protagonista con i rossoblù e a segno anche a Firenze.