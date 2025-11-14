Buona notizie dall'infermeria: due giocatori reintegrati nel gruppo, ancora differenziato per alcuni top

Continuano i giorni di lavoro intenso al Viola Park. Anche oggi la Fiorentina è attesa da una doppia seduta sotto gli occhi vigili del nuovo tecnico Paolo Vanoli.

Rientro in squadra

Proprio da Bagno a Ripoli arrivano alcune buone notizie. Ieri infatti Cher Ndour e Tommaso Martinelli si sono allenati regolarmente con il gruppo squadra. I due giovani calciatori viola avevano rinunciato alle convocazioni delle rispettive Nazionali (Under 20 e 21) per degli acciacchi, che però sembrano essere già stati smaltiti.

Fermi ai box

Alcuni pezzi grossi della rosa viola però continuano il loro lavoro differenziato. Kean sta svolgendo un lavoro di terapia per scegliere le migliori modalità di recupero dal trauma alla tibia; Gosens sta cercando di riprendersi dalla lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo scrive il Corriere dello Sport.