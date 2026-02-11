Un duro tour de force per il Como: tre match in una settimana, la Fiorentina nel mezzo. Le scelte di Fabregas...
Circa due settimane fa, la Fiorentina ha già fronteggiato il Como. Ed è stata sconfitta per la seconda volta stagionale, sempre al Franchi, stavolta in Coppa Italia. Da lì la squadra di Fabregas (che non perde da un mese) ha continuato a macinare buone prestazioni fino alla vittoria nei quarti contro il Napoli.
Tante partite per il Como, compresa la Fiorentina
Adesso per i lariani arriva un calendario molto concentrato. Ieri la vittoria al Maradona, sabato la Fiorentina, mercoledì prossimo il recupero contro il Milan. Tutto in una settimana, poi la trasferta contro la Juventus. Starà a Fabregas gestire la propria squadra in vista dei prossimi impegni ravvicinati.
Le scelte di Fabregas per sfidare i viola
Come riporta Goal.com, il Como non vuole rinunciare affatto alla propria batteria offensiva. Ci sono tre diffidati di peso: Nico Paz, Da Cunha e Addai. I primi due scalpitano per una maglia da titolare assieme a Baturina sulla trequarti, con Douvikas che davanti -con ogni probabilità- tornerà dal primo minuto proprio contro la Fiorentina.