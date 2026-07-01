Da Firenze alla Turchia: continua la collaborazione tra Rosati e Italiano

Con l'arrivo di Paratici la Fiorentina si è assicurata anche uno dei migliori preparatori dei portieri italiani, l'ex Juventus e Milan Claudio Filippi. E a proposito di personaggi che da Firenze sono passati sia nel ruolo di portiere che di preparatore, ce n'è uno che è pronto a intraprendere una nuova avventura.

Sempre con Italiano

Si tratta di Antonio Rosati, che nella Fiorentina ha militato per due volte (2014 e 2021-2022) prima di restare nello staff gigliato come preparatore dei portieri. Rosati poi seguì Italiano al Bologna e il suo rapporto con l'ex tecnico viola continuerà al Besiktas. “Nuova stagione, nuova sfida - ha scritto Rosati su Instagram - Felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. Forza Besiktas!”.