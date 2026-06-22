Galli: "La Fiorentina ha affidato a Filippi il settore portieri, sarà lui a scegliere il futuro di De Gea. Paratici..."

L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio sull'attualità di casa viola, con l'arrivo di Filippi come nuovo preparatore dei portieri.

Su Filippi

“Paratici conosce e si fida di Filippi, che è un preparatore che ha lavorato con i top. I quattro anni di contratto lo dimostrano, così come il fatto che la Fiorentina gli abbia affidato il reparto. Sarà lui a decidere insieme a Grosso chi sarà il nuovo portiere viola”.

Su Paratici

“Io sento che si respira competenza e professionalità. Paratici sta ristrutturando la Fiorentina. Se con i giocatori è più difficile farlo, lui è partito dallo staff. Il messaggio che ha dato Paratici è importante: la Fiorentina non è di passaggio. È una nuova realtà in ristrutturazione che deve diventare un punto fermo e non di passaggio”.