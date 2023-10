Dopo quella di Udine, anche la vittoria di Napoli porta la firma di Terracciano. Che San Pietro abbia imparato a fare i miracoli?

E siamo a due. Due partite in cui Pietro Terracciano salva il risultato e contribuisce tangibilmente alla vittoria della Fiorentina. Dopo la moltitudine di parate compiute a Udine, il portiere viola a Napoli ha dovuto effettuare solo un paio di interventi ma dal coefficiente di difficoltà molto alto.

Quello sul tiro di Lobotka, sicuramente potente anche se abbastanza centrale, ma soprattutto quella su Osimhen nel secondo tempo. Una situazione, nata dalla rimessa in gioco sbagliata da Kayode, che avrebbe potuto cambiare completamente le sorti della serata. Terracciano invece è rimasto in piedi fino all'ultimo, respingendo con un attacco palla perfetto la conclusione a botta sicura dell'attaccante nigeriano.

Sarebbe potuto essere il 2-1 per il Napoli, invece di lì a poco Bonaventura ha portato l'inerzia del match da parte della Fiorentina. Ci sono parate decisive non solo per la complessità del gesto tecnico, ma anche e soprattutto per il momento della partita in cui avvengono. Quella di Terracciano ieri sera lo è stata a tutti gli effetti, e per questo i tre punti sono anche suoi. Con quelli di Udine siamo già a sei, che anche San Pietro abbia imparato a fare i miracoli?