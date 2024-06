Piccinetti: "Castrovilli non piaceva a Italiano, il suo futuro dipende da Palladino. Lucca? Ben venga, ma non da solo"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio: “Bonaventura ha 35 anni, è vero, ma è un giocatore che alla Fiorentina può essere ancora utile per tanti motivi. C'è una squadra di ricostruire e Jack è uno che può fare la differenza, non ha neanche un ingaggio così pesante oltretutto”.

“Castrovilli non piaceva a Italiano”

Su Castrovilli: “A Italiano non piaceva, ma ora bisogna sentire il parere di Palladino. Io mi aspetto che sia lui a indicare alla società chi vuole tenere e chi no, quindi second me la situazione di Castrovilli va riaffrontata da zero. Bisogna vedere anche con quale modulo giocherà la Fiorentina, inutile tenere un giocatore se poi non sai dove metterlo”.

“Lucca più un altro”

Sull'attaccante: “Può darsi che Lucca arrivi, ma ho come la sensazione che il nome del vero numero 9 non sia ancora uscito. Il giocatore dell'Udinese va bene, ma insieme a lui la Fiorentina deve prendere un attaccante importante”.