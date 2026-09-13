Favasuli entra ed è decisivo, il Napoli batte il Bologna prima di presentarsi al Franchi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo delle 18 al ‘Maradona’ il Napoli ha battuto per 1-0 il Bologna: una vittoria striminzita per la squadra di Allegri, che arrivava al match tra qualche mugugno.

La partita

Gara piuttosto povera di emozioni, con i partenopei non molto produttivi, verrebbe da dire ‘come da tradizione Allegriana’. C'è anche poco Bologna in compenso (nonostante un gol annullato per fuorigioco a Theate), con un Piccoli poco pungente davanti. Il cambio decisivo è quello dell'ex viola Favasuli, in campo per tutto il secondo tempo: il classe 2004 è una spina nel fianco e al 67' pesca dal fondo Lobotka per la deviazione vincente che decide la partita. E nel prossimo turno il Napoli farà visita proprio alla Fiorentina, mentre il Bologna resta dietro alla squadra viola.

La nuova classifica

La nuova classifica: Lazio 10, Inter 9, Roma 9, Cagliari 9, Milan 8, Como 7, Juventus 7, Frosinone 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.