E col gettone di Lecce capitan Biraghi raggiunge Borja Valero e Costagliola nella storia della Fiorentina

Una partita da dimenticare in fretta per la Fiorentina quella di Lecce, ma nel suo piccolo storica per il classe ’92 viola Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina ha raggiunto quota 233 presenze in maglia gigliata, entrando nei primi 30 calciatori più presenti della storia della Fiorentina e agganciando due grandi ex giocatori viola del passato. Si tratta di Leonardo Costagliola e dello spagnolo Borja Valero Iglesias.

Portiere viola per 7 anni in Serie A

Costagliola ha giocato nella Fiorentina tra il 1948 e il 1955, totalizzando 233 gettoni in tutte le competizioni. Il portiere pugliese vanta anche 3 presenze con l’Italia. Costagliola ha anche preso parte al Mondiale del 1954 con gli Azzurri, in veste di terzo portiere. L’estremo difensore tarantino è scomparso a Firenze nel 2008, all’età di 87 anni.

Il ‘Sindaco’ del calcio champagne con Montella

Due avventure con la Fiorentina per il calciatore madrileno, ritiratosi di recente dopo l’ultima avventura in maglia viola. Centrocampista di qualità tecnica e grande visione di gioco, Borja Valero ha fatto parte di una Fiorentina spumeggiante con Vincenzo Montella al timone, prima di tornare a Firenze nella grigia annata 2020-2021, senza riuscire a offrire un contributo degno delle proprie doti. Il ‘Sindaco’ viola vive a Firenze stabilmente con la moglie Rocio e i due figli Alvaro e Lucia.