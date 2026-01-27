L'ex capitano è in bilico. E se Ranieri dovesse chiedere la cessione, la Fiorentina...

Da capitano della Fiorentina a ceduto durante il mercato invernale. Lo scenario riguardante Luca Ranieri alla fine potrebbe essere addirittura questo. Un'evoluzione per altro che si potrebbe verificare in tempi davvero rapidi, perché fino a non molto tempo fa il difensore era ritenuto uno dei titolari fissi ed aveva la fascia al braccio.

Le società che si sono mosse

Lazio e Torino si sono mosse su di lui, ma il club viola non ha la necessità assoluta di venderlo. Tutto potrebbe cambiare davanti ad una richiesta formale di cessione da parte del giocatore.

La Fiorentina potrebbe accontentarlo

In quel caso la Fiorentina potrebbe anche accontentarlo, davanti ad un'offerta di 7-8 milioni di euro da parte di un'altra società.

Nel frattempo Ranieri potrebbe fare il suo ritorno in campo in Coppa Italia contro il Como ed avere così un'altra opportunità per rimettersi in mostra.