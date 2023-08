Chi va allo Spezia? Gori ancora da piazzare. Soluzione in vista per Eghrevba

Sono tanti i giocatori che la Fiorentina ancora deve piazzare. Gente che non trova spazio in squadra come ad esempio l'attaccante Gori che ormai ha fatto il giro dell'Italia nel corso degli ultimi anni. Per lui potrebbe esserci la possibilità di accasarsi allo Spezia.

In Liguria ci andrà anche un giovane viola: gli Aquilotti vorrebbero Niccolò Pierozzi, ma ancora c'è incertezza sulle sue condizioni fisiche e sui suoi tempi di recupero.

Intanto c'è una soluzione in vista per Egharevba: la Recanatese che milita in Serie C, attende il via libera al prestito del giocatore.